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В России потушили все лесные пожары

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Все пожары в российских лесах потушены, сообщила в понедельник пресс-служба ФБУ "Авиалесоохрана".

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидировано семь лесных пожаров на площади 94 га. На 00:00 мск понедельник на территории РФ действующих лесных пожаров нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с огнем в лесах боролись 100 человек, в распоряжении которых было 24 единицы техники, также 13 воздушных судов были задействованы в мониторинге обстановки, а два воздушных судна - в тушении.

Пожароопасный сезон открыт в 79 субъектах РФ.

Режим ЧС не введен. Особый противопожарный режим действует в 31 регионе России.

Авиалесоохрана

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