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Что произошло за день: воскресенье, 15 сентября

Возможный отъезд Сноудена и маловероятный отъезд Авена

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Адвокат Сноудена прокомментировал его заявление о желании покинуть Россию. По словам Анатолия Кучерены, в нашей стране экс-сотрудника ЦРУ все устраивает и он благодарен нашей стране, но "Эдвард человек смелый, и если он ставит вопрос о возможном получении вида на жительство в других странах, почему нет?".

- Иран отверг обвинения США в причастности к атаке в Саудовской Аравии, которая нанесла заметный урон нефтеперерабатывающей сфере в стране. Тегеран заявил, что оснований для таких предположений нет. Тем временем в Кремле сообщили, что саудовская сторона не обращалась за помощью к России и другим странам.

- Петр Авен назвал условия, при которых решился бы на отъезд из России. По словам главы совета директоров Альфа-банка, такая мысль может появиться у него только в случае уголовного преследования. Он также рассказал, что общается с президентом РФ 2-3 раза в год и обсуждает темы макроэкономики, а точнее банковской сферы.

- Посол США в Белграде посоветовал сербам шире смотреть на бомбардировки 1999 года. Кайл Скотт, который завершает свою работу на этом посту, заявил, что ни Вашингтон, ни Белград не смогут изменить прошлое и нужно двигаться вперед.

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