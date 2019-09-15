Петр Авен назвал условия, при которых решился бы на отъезд из России

Глава совета директоров и совладелец Альфа-банка Петр Авен Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Глава совета директоров и совладелец Альфа-банка Петр Авен сообщил, что мысль об отъезде из России может появиться у него только в случае уголовного преследования.

"Кроме этого - ничего", - сказал Авен, отвечая на соответствующий вопрос в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1" (ВГТРК).

Бизнесмен рассказал, что у него не было периодов, когда он хотел собрать чемодан и уехать из России. Он напомнил, что родился и вырос в Москве, считает столицу своей родиной и чувствует себя здесь наиболее комфортно.

Он отметил, что когда-то год работал в Вене, и поэтому спокойно чувствует себя везде, но желания эмигрировать никогда не было.

Кроме того, Авен опроверг слухи о предложениях продать Альфа-банк.

"Тут были какие-то легенды о ВТБ - это полный, полный бред. Никто нам не делал никаких предложений, никогда, и никаких разговоров о продаже банка с нами никто не вел", - сказал Авен.

Он отметил, что у владельцев банка нет планов о продаже актива.

Основными акционерами Альфа-банка являются через ABH Holdings Михаил Фридман, Герман Хан, Алексей Кузьмичев, Петр Авен, Андрей Косогов, Mark Foundation for Cancer Research и UniCredit S.p.A.

В 2018 году неоднократно появлялись слухи о продаже банка, однако кредитная организация опровергала наличие у акционеров таких планов. Чаще всего в роли претендента на актив в этих слухах фигурировал ВТБ, но глава госбанка Андрей Костин в ноябре заявил, что таких намерений нет. По его словам, ни "аппетита", ни запаса капитала для подобной сделки у ВТБ нет.

Альфа-банк по итогам второго квартала 2019 года занял 4-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".