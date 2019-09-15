Посол США в Белграде посоветовал сербам шире смотреть на бомбардировки 1999 года

После авианалета НАТО примерно в 40 километрах к юго-западу от Белграда. 1999 год Фото: Reuters

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Посол США в Сербии Кайл Скотт, который завершает свою работу на этом посту, дал интервью сербскому изданию "Курьер".

В нем дипломат, в частности, предложил сербам с более широкой перспективы смотреть на бомбардировки их страны военными НАТО. При этом он согласился, что, вероятно, чувствовал бы то же самое на месте сербов.

Отвечая на вопрос о том, что значительная часть жителей страны негативно относится к США из-за бомбардировок 1999 года, он заявил, что ни Вашингтон, ни Белград не смогут изменить прошлое.

"Американо-сербские отношения на протяжении всей истории бели превосходными, за исключением 1990-х годов во время правления Слободана Милошевича. С тех пор прошло два десятилетия. Настала пора вместе двигаться вперед и улучшать наши отношения. У нас есть все основания для такого прогресса", - заявил Скотт, подчеркнув, что США и Сербию связывают "сильные культурные и исторические связи".

В 1999 году НАТО в течение 78 дней бомбила Сербию с воздуха, чтобы помочь косовским албанским мятежникам выдавить сербскую армию из края. Это было сделано без одобрения Совета Безопасности ООН.

Точное число жертв бомбардировок не установлено. По разным данным, погибли от 500 до 2,5 тыс. человек.