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Адвокат Сноудена прокомментировал его заявление о желании покинуть Россию

Адвокат Сноудена прокомментировал его заявление о желании покинуть Россию
Выступление Эдварда Сноудена по видеосвязи во время конференции в Португалии в 2017 году
Фото: Reuters

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать во Францию или Германию не говорит о том, что ему плохо в России, напротив, здесь он в большей безопасности, заявил "Интерфаксу" в воскресенье адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы беглого американца.

"Это его право решать вопрос о месте проживания - жить в России, возвращаться в Америку или переехать в какую-то европейскую страну. Мы живем в правовом государстве, и не может быть никакой речи о каких-либо препятствиях для этого. Я не вижу ничего плохого в том, что он желает получить вид на жительство или гражданство в какой-то другой стране. Это не означает, что он не любит нашу страну", - сказал он, комментируя заявление Сноудена о желании получить убежище в начале в Германии, а затем во Франции.

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"В нашей стране его все устраивает, он никогда не высказывал недовольство чем-либо. Наоборот, благодарен нашей стране, что она его приняла, - заявил адвокат. - Несмотря на то, что многие страны ему отказали в предоставлении убежища, Россия пошла навстречу, сделала все не только в рамках гуманитарных соображений, но и в рамках закона".

Он считает при этом, что бежавший от преследования американских властей экс-сотрудник ЦРУ, который раскрыл важные секреты деятельности своей организации, находится в России в большей безопасности, нежели если бы он находился в другой стране.

Кучерена напомнил, что в связи с тем, что за Сноуденом по-прежнему ведется охота, "вопрос безопасности для него самый главный".

"Здесь он все-таки находится в безопасном положении, но Эдвард человек смелый, решительный, поэтому, если он ставит вопрос о возможном получении вида на жительство в других странах, то почему бы и нет? Но, с другой стороны, ни одно государство не будет заниматься вопросами его безопасности", - подчеркнул собеседник агентства.

Он напомнил, что многие страны под давлением США выдают тех или иных лиц, которых преследуют и забирают из других стран американские власти. "Мы видели, как США решает все свои задачи и вопросы, в том числе связанные с задержанием граждан других стран на территории третьих стран и доставлением их на территорию США. Это мы точно знаем", - сказал Кучерена.

Он добавил при этом: "В России Эдвард хотя и не находится под защитой государства, он находится под защитой нашего закона".

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По словам адвоката, в ходе разговоров и бесед американец "неоднократно говорил о том, что любит Россию, благодарен ей за предоставленное убежище". "Если в первое время ему действительно было тяжело, потому что он не знал страну, язык, то на сегодняшний день, что, слава богу, он более или менее устроился и чувствует себя достаточно комфортно", - отметил Кучерена.

Как добавил адвокат, "он человек мира, поэтому он хочет путешествовать, ему хочется разнообразия, и в этом ничего плохого я не вижу".

На вопрос, не собирается ли Сноуден получать российское гражданство, Кучерена ответил: "Это он будет решать сам. Как только он решит, он об этом скажет. Пока ничего не изменилось, у него есть вид на жительство".

Касаясь презентации книги, которую написал Сноуден (она состоится 16 сентября - ИФ), Кучерена сказал: "Я частично знаком с ее содержанием, он со мной делился. Скажу так: читайте книгу, там много чего интересного".

История Сноудена

Разоблачения экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена в 2013 году вызвали дипломатический скандал, когда выяснилось, что АНБ прослушивало телефонные разговоры 35 глав различных государств, в том числе канцлера Германии Ангелы Меркель.

На родине Сноудену предъявили обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности. Он бежал из США в Гонконг. Там Сноуден сначала снял номер в отеле, однако вскоре из-за опасений, что его могут обнаружить, покинул его. Экс-сотрудника АНБ разместила у себя группа беженцев, у которых он прожил около двух недель.

Затем Сноуден уехал в Россию, где получил временное убежище. 1 августа 2014 года срок убежища был продлен на три года, Сноудену выдали вид на жительство. В январе 2017 года бывшему сотруднику спецслужб США продлили его еще на два года.

США настаивают на том, что Сноуден, опубликовавший секретные данные, должен предстать перед американским судом.

США ЦРУ Эдвард Сноуден Анатолий Кучерена

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