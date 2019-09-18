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В больнице умерла заведующая взорвавшимися складами под Ачинском

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В Красноярском крае умерла заведующая складами боеприпасов в Каменке, где в августе произошло две серии взрывов. Заведующая патолого-анатомическим отделением Ачинской межрайонной больницы Елена Медведева сказала местному изданию "Город А", что женщина могла получить баротравмы, о чем свидетельствуют результаты вскрытия. В краевом Минздраве "Интерфаксу" сказали, что тело направлено на экспертизу.

Женщину доставили в Ачинскую МРБ после взрывов, она умерла 15 сентября, результаты экспертизы будут известны позднее, сказала Медведева "Интерфаксу".

Баротравма - физическое повреждение органов, вызванное разницей в давлении между внешней средой и внутренними полостями.

Заведующей складами Любови Ефременко было 59 лет. Она проработала на арсенале больше 30 лет. 5 августа, когда началась первая серия взрывов, она находилась на территории части и была эвакуирована. 9 августа, когда снова начались взрывы, она была дома. После этого она стала жаловаться на боли в спине и пояснице, 17 августа ее госпитализировали.

По данным на середину августа, в результате двух серий взрывов в Каменке пострадали 40 человек, один погиб. 7 сентября из Каменки снова эвакуировали часть населения, так как люди испугались слишком мощных взрывов при утилизации оставшихся снарядов.

Военные пообещали расформировать склад боеприпасов в Каменке до 1 июля 2020 года. Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин говорил, что пригодные к использованию снаряды вывезут на другие склады, а остальные утилизируют.

Минобороны Красноярский край Ачинск Каменка Минздрав

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