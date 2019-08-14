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Число пострадавших при взрывах на арсенале под Ачинском возросло до 40 человек

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Общее количество пострадавших от взрывов и пожара на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края увеличилось, и, по данным на утро среды, составляет 40 человек. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Минздрава.

Во время первых взрывов 14 человек пострадали и один погиб; во второй раз пострадали 25 человек, уточнил собеседник агентства.

В стационарах Красноярска и Ачинска находится 8 человек, обратившихся после взрывов, 31 человеку помощь была оказана амбулаторно.

Ранее сообщалось о 32 пострадавших и одном погибшем.

В первый раз пожар и взрывы произошли на складе 5 августа, пожар ликвидировали 6 августа. Новые взрывы на военном складе в Ачинском районе произошли вечером 9 августа. Возникший после взрывов пожар ликвидировали.

В деревне Каменка Ачинского района действует режим ЧС.

Красноярский край Ачинск Каменка Минобороны РФ

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