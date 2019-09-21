В РПЦ обещали не наказывать священников за письмо по "московскому делу"

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что священникам, подписавшим письмо в поддержку фигурнатов "московского дела", не грозит наказание.

"Даже при том, что высказанные в письме оценки далеко не все в Церкви разделяют, равно как и саму возможность для священников выступать с такими заявлениями, не думаю, что им что-то грозит", - подчеркнул представитель Церкви в пятницу в эфире радио "Вера".

Легойда добавил, что ему неизвестно о давлении на подписантов со стороны епископов и оснований для прещений (церковное дисциплинарное взыскание - ИФ) он он видит.

Глава синодального отдела напомнил, что церковь много занимается печалованием, и это системная непубличная работа. "Например, на прошлой неделе я подписал письмо в суд, где просил содействовать досрочному освобождению одного заключенного, который известен, в том числе, своей помощью церковным просветительским проектам", - пояснил представитель РПЦ.

Вопрос ведущего был связан с появлением в СМИ материалов, в которых говорилось о возможных прещениях для священников-подписантов письма. Утверждалось, что они могут быть использованы в пропагандистских целях для осложнения процесса воссоединения Архиепископии приходов русской традиции в Западной Европе с Московским патриархатом.

Ранее десятки священников РПЦ в открытом письме к российским властям призвали пересмотреть приговоры фигурантам так называемого "московского дела".

После акций 27 июля и 3 августа СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ). Несколько человек получили тюремные сроки.