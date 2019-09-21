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На юге Крыма потушили пожар в мужском монастыре

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные справились с огнем в монастыре в Алуште, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

По его данным, открытое горение ликвидировали в 18:22 по Москве.

Ранее в МЧС сообщили, что в жилом помещении в Космо-Дамиановском монастыре в горах на юге Крыма произошел пожар. Жертв и пострадавших нет.

Космо-Дамиановский мужской монастырь расположен недалеко от Алушты на юге полуострова на высоте около 800 м над уровнем моря.

Монастырь основан в 1856 году, в советские годы здания использовали под управление заповедника. В годы Великой Отечественной войны старый монастырь был разрушен, восстановление началось в 1994 году.

Крым Космо-Дамиановский монастырь МЧС

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