Отравившийся в Эймсбери британец захотел отсудить у России почти $1,25 млн

Работа следователей-криминалистов в Эймсбери летом 2018 года Фото: Reuters

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Британец Чарльз Роули, отравившийся летом 2018 года в Эймсбери, как считает Скотленд-ярд, нервнопаралитическим веществом, планирует отсудить у России 1 млн фунтов стерлингов ($1,25 млн), пишет в воскресенье газета Daily Mirror со ссылкой на заявление его адвоката Патрика Макгвайра.

"Чарли продолжает испытывать серьезные побочные эффекты от токсичного вещества, попавшего в его организм. Но он говорит, что больше всего его беспокоит установление истины того, что произошло", - заявил изданию Макгвайр.

Адвокат рассказал газете, что Роули обратился к нему за помощью, чтобы добиться "правосудия". Тогда Макгвайр предложил ему рассмотреть возможность подачи иска против российского правительства среди прочих вариантов. Других подробностей Макгвайр не приводит.

30 июня 2018 года в городе Эймсбери в бессознательном состоянии были обнаружены Чарльз Роули и Дон Стерджес. Позднее Стерджес скончалась. В доме Роули полиция обнаружила емкость с нервнопаралитическим веществом "новичок", идентичным тому, от которого в марте 2018 года пострадали бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, и объединила расследование этих двух случаев.

Ответственность британские власти возложили на Россию.

В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила под контролем Организации по запрещению химоружия.

Весной этого года с Чарльзом Роули встречался посол России в Великобритании Александр Яковенко. Российский дипломат тогда сообщил, что дал исчерпывающие ответы на вопросы британца по "делу Скрипалей". Как рассказал Яковенко, со стороны Роули никаких претензий нет, отметив, что здоровье Роули "постепенно ухудшается; и, как он считает, неизвестно, что с ним будет".