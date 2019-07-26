В Петербурге отменили отказы в регистрации 244 кандидатам в муниципальные депутаты

Фото: Роман Пименов/ТАСС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская избирательная комиссия отменила отказ в регистрации почти 250 кандидатам в муниципальные депутаты, сообщила в пятницу пресс-служба Горизбиркома.

В минувшую среду были отменены 36 решений муниципальных избиркомов (ИКМО) об отказе в регистрации. Трех кандидатов зарегистрировали сразу, документы еще 33 вернули в муниципальные избиркомы.

Доводы, по которым ИКМО приняли решение об отказе, признаны несостоятельными и не основанными на законе.

Всего за время избирательной кампании петербургский избирком отменил 244 решения ИКМО об отказе в регистрации.

58 кандидатов были зарегистрированы, по 186 документы вернули в нижестоящие комиссии для повторного рассмотрения.