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По итогам выборов 8 сентября возбудили как минимум 12 уголовных дел

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова сообщила, что по итогам выборов, прошедших 8 сентября в единый день голосования, правоохранительными органами было возбуждено как минимум 12 уголовных дел.

"Насколько я знаю, их (дел - ИФ) больше. К следующему заседанию у нас будет полная информация. Это и угрозы физической расправы над участниками выборов, и подделка и хищение документов, кража, вандализм", - сказала руководитель ЦИК на заседании в среду.

На сегодня признаны недействительными результаты выборов по 15 участкам в шести регионах - в Санкт-Петербурге, в Крыму, Туве, Приморском крае, Московской и Орловской областях, отметила Памфилова.

По словам главы ЦИК, проект "Карта нарушений" движения "Голос" и СМИ сообщили о 1600 нарушениях в ходе избирательной кампании. По итогам проверки этих сообщений только 14% из них подтвердились, отметила Памфилова.

Ранее в сентября руководитель ЦИК сообщала, что по итогам избирательной кампании в РФ было возбуждено 11 уголовных дел, в том числе четыре из них - в Москве.

В единый день голосования 8 сентября прошли порядка 6 тысяч избирательных кампаний и референдумов разного уровня в 85 субъектах страны.

Элла Памфилова ЦИК

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