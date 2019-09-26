Мосгорсуд отложил решение по делу актера Устинова на 30 сентября

Суду потребовалось время для изучения новых доказательств

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отложил на 30 сентября вынесение решения по делу актера Павла Устинова, которого суд первой инстанции приговорил к лишению свободы за применение насилия к омоновцу Александру Лягину. Решение отложено, поскольку защита и потерпевший попросили приобщить к делу новые видеозаписи задержания актера 3 августа.

Адвокат Александр Чешков попросил суд изучить видеозаписи, которые сделал корреспондент "Дождя" и сотрудник Amnesty International Олег Козловский. Потерпевший также попросил приобщить к делу запись, которую он нашел в интернете. Судья Тверского суда Алексей Криворучко ранее отказался изучать записи, предоставленные защитой. Ходатайство о просмотре видео, "которое есть в деле, но не было положено в основу приговора", на заседании заявила и гособвинитель.

Суд пока не принял решения по всем этим ходатайствам, но объявил перерыв ради необходимости технического обеспечения исследования доказательств, в том числе видеозаписей.

В представлении Генпрокуратуры на приговор говорится, что исправления и перевоспитания осужденного и восстановления социальной справедливости можно добиться без его реальной изоляции от общества. Также в ведомстве считают, что суд первой инстанции не в полной мере учел положительные характеристики актера, в том числе с места жительства и срочной службы в Росгвардии и суд в нарушение закона не рассмотрел возможность изменения категории совершенного Устиновым преступления на менее тяжкую.

Омоновец Лягин в суде заявил, что согласен с предложением Генпрокуратуры смягчить приговор.

Защита потребовала полного оправдания Устинова из-за отсутствия в его действиях события и состава преступления.

16 сентября Тверской суд приговорил актера к 3,5 годам колонии. Он был признан виновным в применении насилия к Лягину при задержании. Прокурор требовал для него шесть лет колонии. Суд и следствие тогда решили, что Устинов участвовал в несогласованной акции 3 августа, при задержании оказал сопротивление, в результате росгвардеец Лягин получил вывих плеча.

Устинов заявил, что в акции не участвовал и его задержали, когда он у метро ждал друга. Он также отрицал, что сопротивлялся силовикам.

Приговор вызвал широкий общественный резонанс. В поддержку Устинова были написаны многочисленные коллективные письма, проведены пикеты, начался сбор подписей под петицией об отмене приговора. Совет по правам человека при президенте попросил прокурора Москвы отменить этот приговор, а омбудсмен Татьяна Москалькова, которая также занялась этим делом, выразила надежду, что Мосгорсуд рассмотрит все неучтенные ранее доказательства.

Приговор оспорили и защита, и Генпрокуратура. Надзорное ведомство также попросило изменить актеру меру пресечения, и 20 сентября его отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.