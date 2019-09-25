Следователь по делу Павла Устинова решил сменить работу

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Следователь Ярослав Заварзин, который вел дело актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года колонии за нанесение травмы омоновцу на московской акции 3 августа, подыскивает новую работу, однако его возможный уход не связан с резонансом вокруг этого расследования, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Ранее Telegram-каналы сообщили, что Заварзин написал рапорт об увольнении из Тверского следственного отдела ГСУ СКР по Москве.

Источник "Интерфакса" сообщил, что следователь продолжает работать в СКР, однако "действительно рассматривает различные варианты трудоустройства на новом месте".

24-летнего Устинова задержали 3 августа в центре Москвы. По версии следствия, при задержании он оказал сопротивление и вывихнул плечо бойцу ОМОНа Алексею Лягину. Сам Устинов заявил, что оказался на акции случайно, так как ждал друга, и не сопротивлялся при задержании. Суд отказался изучить и приобщить к делу записи задержания актера и позже приговорил его к 3,5 годам колонии.

Это дело вызвало широкий общественный резонанс. В защиту Устинова выступили десятки российских актеров, ученых, общественных деятелей, политиков, в том секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Генпрокуратура обжаловала этот приговор как чрезмерно суровый, и по ее ходатайству суд 20 сентября суд выпустил Устинова из СИЗО под подписку о невыезде.