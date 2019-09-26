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Следствие выдвинуло версии аварийной посадки в Барнауле

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Причиной жесткой посадки "Боинга" Azur Air в Барнауле могли быть ошибки пилотирования или некачественное техобслуживание лайнера, сообщили "Интерфаксу" в Следственном комитете. Это основные версии следствия.

Сейчас следователи изымают документы на самолет и по его обслуживанию, опрашивают очевидцев.

Уголовное дело расследуется по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации самолета.

"Боинг 767" совершил жесткую посадку в Барнауле вечеров 25 сентября. При посадке у него загорелась шина переднего шасси. Самолет прилетел из Камрани, на борту было 344 человека. По данным следствия, медицинская помощь потребовалась 56 пассажирам. Один был госпитализирован с переломом позвоночника.

Перед жесткой посадкой командир экипажа увел самолет на второй круг из-за дестабилизированного положения машины, рассказал гендиректор компании-оператора аэропорта Виталий Архипенко. Решение пойти на второй круг он назвал нормальной практикой и добавил, что повторный заход на посадку был выполнен без отклонений.

Azur Air Барнаул СКР Вьетнам

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