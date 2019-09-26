Инцидент с жесткой посадкой самолета в Барнауле перепутали с учениями

Сотрудники СК РФ около самолета Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Экстренную посадку самолета "Боинг 767-300", произошедшую накануне, 25 сентября, в Барнауле, изначально восприняли за продолжение учений МЧС, проходивших в городе, сообщил журналистам заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко в четверг.

По его словам, в первой половине дня проводились плановые учения, и одной из "легенд" были подобные условия посадки воздушного судна, но не с участием самолета международного рейса.

"Сначала никто не поверил, что ситуация (с жесткой посадкой самолета - ИФ) реальная и что действительно необходимо принимать меры, чтобы не допустить негативных последствий", - сказал Степаненко, отметив, что все службы сработали "своевременно и эффективно".

По его данным, при приземлении шасси вышло из строя, экстренная посадка сопровождалась особыми условиями. В результате возгорания правая стойка шасси разрушилась. При этом Степаненко отметил, что угрозы дальнейшего возгорания в момент эвакуации пассажиров уже не было.

Зампред краевого правительства извинился перед пассажирами за задержку в прохождении таможенного досмотра и получении багажа, что доставило "дополнительные неудобства пострадавшим людям".

Согласно данным управления МЧС по Алтайскому краю, 25 сентября в Барнауле прошла тренировка по ликвидации происшествия на борту воздушного судна. Согласно сценарию учений, в результате попадания молнии в воздушное судно, вылетевшее из аэропорта, произошел сбой навигационных систем самолета. Экипаж принял решение совершить аварийную посадку, при приземлении произошло разрушение правого крыла и возгорание топлива. На борту самолета находилось 56 условных пассажиров и 6 членов экипажа, сообщали в МЧС.

Вечером 25 сентября в аэропорту Барнаула совершил жесткую посадку самолет "Боинг 767-300" авиакомпании Azur Air, прилетевший в столицу Алтайского края из Камрани (Вьетнам). На борту находились 344 человек, включая 10 членов экипажа. По последним данным, после инцидента за помощью к медикам обратилось 56 пассажиров, один из них был госпитализирован.