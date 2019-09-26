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Экипаж жестко приземлившегося в Барнауле самолета проверят на трезвость

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Самолет, жестко приземлившийся в аэропорту Барнаула, будет находиться на месте происшествия до специального решения Росавиации и полного расследования инцидента, сообщил гендиректор АО "Авиапредприятие "Алтай" (оператор аэропорта Барнаула) Виталий Архипенко журналистам в четверг.

"Экипаж этого самолета находится в Барнауле. Есть процедуры, которые они должны обязательно пройти. У экипажа будет взят анализ на алкоголь обязательно, они дадут объяснения, с ними работают правоохранительные органы", - сказал Архипенко.

Гендиректор компании также сообщил, командир самолета, совершившего жесткую посадку, принял решение уйти на второй круг. "Он (рейс - ИФ) прибыл по расписанию, без отклонений. Но командир доложил о дестабилизированном положении воздушного судна. Это значит, что он был не уверен, что при продолжении движения все впишется в параметры взлетно-посадочной полосы", - пояснил Архипенко.

По его словам, решение командира уйти на второй - "это нормальная практика". "Повторный заход выполнен без отклонений", - подчеркнул Архипенко.

Он добавил, что следствие изучит расшифровки средств объективного контроля, которые установлены в самолете, и даст объяснение всему произошедшему.

Как сообщалось, вечером 25 сентября в аэропорту Барнаула совершил жесткую посадку самолет "Боинг 767-300" авиакомпании Azur Air, прилетевший в Барнаул из Камрани (Вьетнам). На борту находились 344 человек, включая 10 членов экипажа. Более 50 человек обратились к медикам за помощью, один из них был госпитализирован с переломом позвоночника.

По факту авиапроисшествия возбуждено уголовное дело. В правительстве Алтайского края сообщили, что инцидент с жесткой посадкой вначале приняли за проходившие 25 сентября в Барнауле учения МЧС.

Виталий Архипенко Росавиация Барнаул

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