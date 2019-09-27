Павел Устинов присоединился к пикетам в поддержку фигурантов "московского дела"

Актер Павел Устинов Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Актер Павел Устинов присоединился к серии одиночных пикетов "Свободу всем", которые проходят в пятницу у здания администрации президента РФ на Старой площади в Москве, передает корреспондент "Интерфакса".

Серия пикетов началась 18 сентября в поддержку самого Устинова и с тех пор продолжается каждый день. В настоящее время участники акции, сменяя друг друга, стоят, держа в руках плакат с надписью "Свободу всем" и фамилиями осужденных и арестованных после несогласованных митингов в Москве летом 2019 года.

Помимо Устинова, на плакате имена Егора Жукова, Кирилла Жукова, Данила Беглеца, Евгения Коваленко, Константина Котова, Ивана Подкопаева, Айдара Губайдулина, Алексея Миняйло, Сергея Фомина, Самариддина Раджабова, Никиты Чирцова, Эдуарда Малышевского, Владислава Синицы.

Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил 24-летнего Устинова к 3,5 годам колонии общего режима по обвинению в применении насилия к бойцу ОМОНа Росгвардии на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы (ч. 2. ст. 318 УК РФ). После этого 20 сентября по ходатайству Генпрокуратуры суд изменил Устинову меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде.

Дело Устинова вызвало широкий резонанс. В его поддержку была развернута общественная кампания. Так, петиция за освобождение Устинова набрала за сутки больше 112 тыс. подписей. Артисты театра и кино начали флешмоб в поддержку коллеги. Для участия в одиночном пикете в знак солидарности с актером 18 сентября на Старой площади выстроилась очередь. Пересмотра дела потребовали правозащитники, журналисты, ученые, учителя, врачи, православные священники.

Как сообщила "Интерфаксу" сестра Устинова Юлия, на митинге 29 сентября в столице в поддержку фигурантов "московского дела" ее брат выступать не планирует.