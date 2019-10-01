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Агрессивного енота изловили в Новосибирске

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Спасатели отловили енота в Советском районе Новосибирска, сообщает Муниципальная аварийно-спасательная служба (МАСС) города.

Накануне в МАСС обратились жители левобережной части Советского района, сообщившие, что на улице Энгельса по улице бегает енот, животное ведет себя агрессивно.

Прибыв на место, спасатели с помощью коробки, мешка и средства для отлова животных сумели поймать хищника. Поместив его в картонную коробку, спасатели отвезли животное на базу для временного размещения.

В настоящее время ведутся консультации с Департаментом охраны животного мира Новосибирской области по поиску места для постоянного содержания енота.

Новосибирская область

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