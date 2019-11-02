Беглый домашний енот через три месяца нашелся на алкогольном складе в Приамурье

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники склада алкогольной продукции в городе Зея Амурской области после неоднократных попыток выяснить причину срабатывания сигнализации и пропажи остатков еды обнаружили среди коробок енота, который, как выяснилось, три месяца назад сбежал от хозяев.

"На нашей базе на складе алкогольной продукции ночью стала срабатывать сигнализация. Заметили также, что у сотрудников кто-то подъедает остатки еды. Кто-то чай пил и оставил печенье, конфеты, к примеру. Длилось это дней пять. Думали, что крыса, потом увидели, что за коробками спит енот. Днем отсыпался, ночью гулял по складу. Худой был, покормили. Брал лапками еду и не боялся", - рассказала "Интерфаксу" сотрудница торговой базы Ольга Опарина.

Поживиться на складе еноту было особенно нечем, животное, по всей видимости, искало не только еду, но и возможность укрыться от холода.

Работники склада вспомнили об объявлениях, которые ранее давала хозяйка потерявшегося енота.

Владелица животного Марина Гончарова рассказала агентству, что Машка - так зовут енота - была куплена у предыдущих хозяев в начале января. Покупка прошла практически "вслепую" - животное доставили после оплаты из другого города. Машка оказалась не маленьким щенком, как было обещано, а достаточно взрослой самкой и нередко проявляла характер, оставляя шрамы на руках Марины. Отношения постепенно выстраивались, но 10 августа пришедшие в гости дети не закрыли калитку, и Машка воспользовалась случаем.

"У меня много животных, мейн-куны, сфинксы, шотландские кошки, декоративные кролики, ежик, хорьки были. Соседские ребятишки нередко приходят ко мне, как в домашний зоопарк. Я недоглядела, что они клетку не закрыли, а Маше много времени не нужно было, чтобы выйти во двор. Может, собаки напугали, и она сбежала. Я долго ее искала", - отметила собеседница агентства.

Спустя недели три енотиху заметили на Зейской ГЭС, где работает ее хозяйка. Машка забралась на опору ЛЭП и мирно спала, не реагируя на уговоры спуститься и лакомства.

"Она - ночное животное и в одну из ночей отправилась путешествовать дальше. Наверное, перед этим собрала еду, что мы оставили у опоры, а может, птицы растащили. А потом сообщили, что Машку нашли на складе. Я же расклеивала листовки и в соцсетях писала о ней. За Машей поехал мой брат", - рассказала хозяйка енота.

Заманить путешественницу в клетку удалось только с помощью винограда - любимого лакомства Машки. После трех месяцев вольной и полуголодной жизни она стала покладистой и ласковой, и в данный момент отъедается.

Но, как отмечает хозяйка животного, ее енот остался верен привычке не просто есть, а подворовывать. "Положишь еду, она ждет, когда отвернешься, и только тогда начинает таскать из тарелки", - заметила Марина.