"Коммерсантъ" узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке

Деньги ему передавали или у входа в здание или рядом, в кафе

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы дела.

Бывший начальник второго отдела Управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ Черкалин обвиняется в мошенничестве и взяточничестве. В основу его дела легли показания о коррупции в ФСБ, которые дал полковник Горбатов, бывший чиновник администрации президента. Сам Горбатов был приговорен к 4,5 годам колонии за мошенничество.

По версии следствия, Горбатов и учредитель ООО "Европейское Подмосковье" Арно Ходжоян были посредниками при передаче взяток Черкалину от бывшего владельца КБ "Транспортный" Александра Мазанова. Ходжоян был советником Мазанова по решению вопросов с правоохранительными и контролирующими органами. В 2013 году Ходжоян познакомился с Горбатовым. Горбатов отказался крышевать банк "Транспортный", но предложил это делать Черкалину, считает следствие.

Мазанов предлагал платить Черкалину посдельно, но полковник потребовал, чтобы ему платили $50 тысяч в месяц за "общее покровительство", следует из материалов дела. Эти выплаты он получал с ноября 2013 года по февраль 2015 года через Ходжояна и Горбатова.

В ряде случаев Черкалин получал взятки у входа в здание ФСБ на Лубянке, пишет газета.

Зимой 2014-2015 года Банк России проверил банк "Транспортный", выявил неадекватную оценку уровня кредитного риска по ряду заемщиком и рекомендовал увеличить резерв на возможные потери по ссудам на 1,3 млрд рублей. У Мазанова таких денег не было, и он попросил Черкалина помочь решить вопрос с уменьшением суммы. Сотрудники 2-го отделения ГУ ЦБ РФ по Центральному федеральному округу провели в банке новую проверку и уменьшили сумму доначисления резервов до 522 млн рублей. По данным следствия, за это Черкалин потребовал дополнительных выплат, и в результате получил $100 тысяч "премиальных", считает следствие.

Когда Черкалину предъявили обвинения, ему вменили получение от КБ "Транспортный" взяток на общую сумму $850 тысяч, или 52 млн рублей по курсу ЦБ.

На допросе полковник назвал еще несколько банков, в которых получал ежемесячные и разовые выплаты, пишет газета.

Кирилла Черкалина задержали в апреле 2019 года вместе с бывшими сотрудниками ФСБ Дмитрием Фроловым и Андреем Васильевым. При обысках по делу у них нашли деньги и ценности на общую сумму в 12 млрд рублей. 23 августа Генпрокуратура попросила суд обратить в доход государства имущество семьи Черкалина на сумму 6,3 млрд руб. В ходатайстве речь шла о пяти квартирах, двух загородных домах, а также найденных при обысках 800 млн рублей, $72 млн и 8 млн евро.

КБ "Транспортный" лишился лицензии в мае 2015 года. Арно Ходжоян получил условный срок по одному делу с Горбатовым. Следствие МВД несколько раз добивалось ареста Александра Мазанова по подозрению в выводе крупных сумм из банка, но в августе 2019 года это ходатайство было отозвано, пишет газета.