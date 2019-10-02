Названы лауреаты ТЭФИ-2019 в категории дневных программ

Рекордсменом в категории "Дневной эфир" стал телеканал "Пятница", победивший в семи номинациях из 14

Ведущая Регина Тодоренко перед началом церемонии вручения премии "ТЭФИ - 2019" Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Жюри премии ТЭФИ признало передачу "Утро Пятницы" телеканала "Пятница" лучшей утренней программой. Лучшим ведущей такой программы назвали ведущую программу "Регина+1" на том же канале Регину Тодоренко.

Как передает корреспондент "Интерфакса" с церемонии вручения премии, за статуэтку "Орфея" работы Эрнста Неизвестного в этом году в номинации "Утренняя программа" в финале также боролись "Кто в доме хозяин" (НТВ) и "Утро России" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

В борьбе за звание лучшей ведущей Тодоренко обошла в финале Наталью Мальцеву с программой "Мальцева" (НТВ) и ведущих передачи "Доброе утро" ("Первый канал") Светлану Зейналову и Тимура Соловьева.

Лучшим дневным ток-шоу жюри ТЭФИ признало "Судьбу человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1", которое оставило позади программы телеканала НТВ "Место встречи" и "ДНК", вышедших в финал конкурса.

В номинации ТЭФИ "Развлекательная программа "Образ жизни"" победителем стал "Секретный миллионер" на телеканале "Пятница". В финал в этой номинации также попали в этом году "Квартирный вопрос" (НТВ) и "Жизнь других" (Первый канал).

Лучшей просветительской программой по версии ТЭФИ стала "Мир на изнанку" с Дмитрием Комаровым на телеканале "Пятница". На "Орфея" в этой номинации также претендовали "Чудо техники с Сергеем Малоземовым" (НТВ) и "Наши на ЧМ" Александр Кержаков" ("Матч ТВ").

Лучшей телеигрой жюри ТЭФИ назвало "Что? Где? Когда?", выходящей на Первом канале, для которой это уже седьмая статуэтка. В той же номинации были представлены "Своя игра" (НТВ) и "Грамотеи" ("Россия К").

Социальный проект "Попроси у неба" на телеканале "Пятница" стал лучшим в номинации "Документальный проект", обойдя в финале проекты "Северный морской путь" (НТВ) и "Это реальная история" ("ТВ-3").

В номинации "Журналистское расследование" статуэтка "Орфея" отправилась ещё одному проекту "Пятницы" - "Инсайдеры. Расследование с внедрением". В той же номинации в финале за победу боролся сюжет "Русские разведчики-нелегалы в Америке" программы "Новые Русские сенсации" (НТВ) и "Не (исчезнувшие). Команды-призраки российского футбола" ("Матч ТВ").

В номинации "Телевизионный проект о спорте" интрига была лишь в том, какая из программ телеканала "Матч ТВ" станет лучшей. Жюри конкурса предпочло "Тотальный футбол" соперничавшими с ним программами "Неизведанная хоккейная Россия" и "Ген победы".

Лучшим ведущим спортивной программы был назван Дмитрий Губерниев с программой "Биатлон, женская эстафета на этапе Кубка мира в Оберхофе" ("Матч ТВ"). Также в этой номинации в финал вышли Юрий Розанов "Арсенал - Ливерпуль" ("Матч ТВ") и Евгений Савин "Чемпионат мира по футболу 2018" (Первый канал).

Лучшим дневным телевизионном сериалом стал "ИП Пирогова" на телеканале "Супер". В той же номинации в финал вышли "Мухтар. Новый след" (НТВ) и "Туристическая полиция" телеканала "Пятница", который здесь остался без статуэтки.

Зато еще одного "Орфея" "Пятница" взяла уже в следующей номинации - "Программа для детей и юношества" за проект "Орел и Решка. Семья" с Екатериной Гордеевой и Николаем Солодниковым, в финале соревновавшимся с программами "Голос. Дети" (Первый канал) и "С чего начинается футбол". ФК "Чертаново" ("Матч ТВ").

"Последний герой. Актеры против экстрасенсов" на телеканале "ТВ-3" стало, по мнению жюри ТЭФИ, лучшим в номинации "Реалити-шоу", обойдя двух других финалистов - "#ЯЖеМать" ("Супер") и "На самом деле" (Первый канал).

В номинации "Эфирный/неэфирный промоушн телепрограмм" лучшей стала промокампания "Чемпионат мира по футболу 2018 на Первом" (Первый канал). Также за "Орфея" в финале боролись телеканал "2x2" с комбинированной промо-кампания мультсериала "Подозрительная Сова" с охватом аудитории 360" и "Проморолик к Чемпионату мира по футболу 2018" на телеканале "Россия 1".

Таким образом, рекордсменом в категории "Дневной эфир" на ТЭФИ-2019 стал телеканала "Пятница", победивший в семи номинациях из 14.

Как сообщалось, в этом году на конкурс поступило рекордное количество заявок - 630. Самое большое число заявок было в номинациях "Сериалы", "Лучший актер сериалов" и "Лучшая актриса сериалов".

ТЭФИ - индустриальная телевизионная премия, ежегодно присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств. Премия была учреждена Фондом "Академия Российского телевидения" в 1994 году. С 2014 года ее организатором является Комитет индустриальных телевизионных премий. Победители традиционно награждаются бронзовой статуэткой "Орфей" работы Эрнста Неизвестного.

В 2018 году утверждена новая система голосования на премию ТЭФИ, разработанная специалистами факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ. Она предполагает создание расширенного состава жюри, которое включает в себя и независимых экспертов.

Торжественная церемония вручения премии проходит в Московском театре мюзикла. В настоящий момент завершилось вручение премий в категории "Дневной эфир". ТЭФИ получили журналисты и программы в 14 номинациях. В 19:00 будут вручаться премии в категории "Вечерний прайм" в 20 номинациях.