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Церемонию ТЭФИ-2020 перенесли на май 2021 года

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Церемония вручения телепремии ТЭФИ 2020 года из-за коронавируса перенесена на май 2021 года, сообщила пресс-секретарь Комитета индустриальных премий Наталья Уварова. Совет директоров комитета премии примет окончательное решение по дате в конце июня.

По словам Уваровой, из-за коронавируса организаторы не смогли объявить даже сбор заявок на соискание премии.

ТЭФИ - индустриальная телевизионная премия, ежегодно присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств. Премия была учреждена Фондом "Академия Российского телевидения" в 1994 году. С 2014 года ее организатором является Комитет индустриальных телевизионных премий. Победители традиционно награждаются бронзовой статуэткой "Орфей" работы Эрнста Неизвестного.

В 2018 году утверждена новая система голосования на премию ТЭФИ, разработанная специалистами факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ. Она предполагает создание расширенного состава жюри, которое включает в себя и независимых экспертов.

Торжественная церемония вручения статуэток "Орфея" работы Эрнста Неизвестного проходит в Московском театре мюзикла. В прошлом году ТЭФИ была вручена журналистам и программам в 14 номинациях в категории "Дневной эфир" и в 20 номинациях - в категории "Вечерний прайм".

ТЭФИ коронавирус

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