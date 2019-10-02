Обвиняемого в убийстве следователя СКР арестовали до декабря

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд арестовал до 1 декабря петербуржца Сергея Григорьева, которого обвиняют в нападении с ножом на сотрудника Следственного комитета Владислава Капустина у входа в центральный офис ведомства в Москве. Такое решение приняла судья Наталия Дударь.

Григорьеву предъявили обвинение в покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК).

По версии следствия, Григорьев ударил ножом Капустина утром 1 октября на проходной в Техническом переулке. Пострадавший умер в больнице, не приходя в сознание.

В материалах уголовного дела есть информация о том, что Григорьев состоит на учете в психоневрологическом диспансере и наблюдается у нарколога, а в 2013 году проходил стационарное лечение в московской психиатрической больнице №1 имени Алексеева ("Кащенко").

Погибший был полковником юстиции и работал в отделе по приему граждан.