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В Минсвязи не считают нужным ограничить долю иностранного владения в "Яндексе"

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В Минсвязи не видят необходимости во введении каких-либо ограничений в отношении доли иностранных инвесторов в "Яндексе", сказал замруководителя ведомства Алексей Волин.

По его словам, в министерстве не видят "никаких проблем с существованием "Яндекса"" и не считают, что для "успешно действующей российской компании" нужны какие-либо ограничения.

Минувший летом депутат-единоросс Антон Горелкин внес в Думу законопроект об информационно важных ресурсах. Так он предложил определить сайт, информационную систему или программу, которые дают возможность владельцу собирать данные о российских пользователях. Законопроект предполагает, что владеть таким ресурсом может российское юрлицо или гражданин России, а долю иностранного участия в российском юрлице предлагается ограничить до 20% голосующих акций. За нарушение этого ограничения Горелкин предложил запрещать рекламу на таких ресурсах. Определять информационно значимые ресурсы должна правительственная комиссия, говорится в законопроекте.

Глава Минкомсвязи Константин Носков ранее выступал против принятия этого законопрокет. Он говорил, что эта инициатива направлена против таких компаний, как "Яндекс" и Mail.ru Group, являющихся "национальным достоянием России".

Думский комитет по информационной политике должен обсудить законопроект 10 октября.

Российское ООО "Яндекс" принадлежит голландской группе Yandex N.V. Согласно ее годовому отчету, Аркадию Воложу принадлежит 10,01% капитала и 48,41% голосов компании. Еще 3,84% капитала и 6,36% голосов у сотрудника "Яндекса" Владимира Иванова, 5,65% капитала и 2,76% голосов у фонда Oppenheimer Funds, 4,82% капитала и 2,35% голосов - у Harding Loevner LP, 4,58% капитала и 2,24% голосов - у Wellington Management Group. Таким образом, свыше 30% голосов могут принадлежать широкому кругу лиц, включая иностранцев. Акции Yandex N.V торгуются на бирже Nasdaq.

Минсвязи Алексей Волин Константин Носков Яндекс Антон Горелкин Госдума

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