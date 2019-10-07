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Верховный суд Дагестана отменил решение о продлении ареста журналисту "Черновика"

Верховный суд Дагестана отменил решение о продлении ареста журналисту "Черновика"
Митинг в поддержку журналистов в Москве
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Верховный суд Дагестана отменил решение Советского районного суда Махачкалы о продлении ареста редактора отдела "Религия" газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, обвиняемого в финансировании терроризма.

При рассмотрении апелляционной жалобы защитника обвиняемого было установлено, что судом первой инстанции допущен ряд процессуальных нарушений, которые "не позволяли дать оценку эффективности организации предварительного расследования", сообщает пресс-служба Верховного суда Дагестана.

В результате Верховный суд республики направил материал о продлении Гаджиеву меры пресечения в виде содержания под стражей на новое разбирательство в суд первой инстанции в ином составе суда.

До повторного рассмотрения Гаджиев будет арестован на 10 суток.

Как сообщалось, журналиста "Черновика", который руководит в газете разделом "Религия", и еще двух жителей Дагестана задержали 14 июня, а 18 июня суд в Махачкале арестовал Гаджиева по подозрению в финансировании терроризма.

Сам он вину не признает, в его поддержку выступают коллеги. 21 июня три дагестанских еженедельника вышли с одинаково оформленной первой полосой с лозунгом "Я/Мы Абдулмумин Гаджиев".

Председатель Совета по правам человека Михаил Федотов попросил глав СКР, Генпрокуратуры и Дагестана взять под личный контроль дело Гаджиева.

Дагестан Черновик Абдулмумин Гаджиев

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