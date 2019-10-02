В редакции газеты "Черновик" при обысках изъяли системные блоки

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В результате обысков в редакции дагестанского еженедельника "Черновик" там изъяли системные блоки. Об этом "Интерфаксу" сообщил заместитель главного редактора газеты Магомед Магомедов.

Он назвал действия следователей жесткими. Что в точности изъято, журналисты определят, когда наведут в офисе порядок, добавил Магомедов.

Комментариев от следствия у "Интерфакса" нет.

Журналисты сообщили об обысках 2 октября утром. По их словам, обыски проводили сотрудники СК по Дагестану по делу руководителя отдела "религия" издания Абдулмумина Гаджиева, которого обвиняют в финансировании терроризма. С июня он находится под арестом.

По словам журналистов, некоторые из участников следственных действий были в масках и с оружием.

Последняя новость в ленте "Черновика" до сообщений об обысках была под заголовком "В редакции "Черновика" обсудили результаты двухлетнего правления (главы Дагестана. - ИФ) Владимира Васильева​".