Журналист дагестанской газеты арестован по делу о финансировании терроризма

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Советский суд Махачкалы арестовал на два месяца редактора отдела "Религия" газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, сообщили агентству "Интерфакс" в суде.

Гаджиев и еще двое жителей Дагестана Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев были задержаны 14 июня по подозрению в финансировании террористической деятельности. В их отношении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и части 4 статьи 205.1 (финансирование терроризма) УК РФ.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что следственные органы в Дагестане возбудили дело о финансировании терроризма в отношении журналиста "Черновика". По его словам, другой фигурант дела - Ризванов - уже был приговорен к трем годам колонии за финансирование терроризма и вышел на свободу в прошлом году. Возглавляя благотворительный фонд "Ансар", связанный с исламским проповедником Абу-Умаром Саситлинским, он собирал деньги, которые затем пересылал за границу боевикам. "На воле он возобновил свою преступную деятельность, и в ходе его разработки правоохранительным органам удалось выйти на Гаджиева и Тамбиева", - пояснил собеседник агентства.

"Черновик" в день задержания приводил слова адвоката Арсена Шабанова, утверждавшего, что Гаджиев был задержан по подозрению в переводе денег на счета Абу-Умара Саситлинского. "Обыск прошел в доме Гаджиева без нашего присутствия. Известно, что у него изъята техника и телефоны, а сам он доставлен к следователю", - заявил адвокат.

Абу-Умар Саситлинский (настоящее имя - Исраил Ахмеднабиев, ИФ) - исламский проповедник, которого считают вербовщиком террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). По словам источника "Интерфакса", в настоящее время он под прикрытием общественных проектов в африканских странах помогает террористам в Сирии и "скрывается за границей от российского правосудия".

В редакции "Черновика" назвали абсурдными обвинения в отношении Гаджиева и заявили о намерении добиваться разъяснений от следственных и других правоохранительных органов причин задержания нашего журналиста. В другой публикации издание сравнило задержание своего журналиста с делом корреспондента "Медузы" Ивана Голунова.