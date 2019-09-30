Минздрав проверит НИИ детской онкологии, врачи которого пригрозили увольнением

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В НИИ детской онкологии и гематологии, сотрудники которого заявили об увольнении, работает комиссия Минздрава, которая в ближайшее время даст всестороннюю оценку работе института, заявили в головной организации - Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина (НМИЦ).

Об этом сообщили "Интерфаксу" в НМИЦ Блохина в понедельник.

Директор НМИЦ Блохина Иван Стилиди на пресс-конференции заявил, что выступления врачей НИИ с требованиями увольнения директора института Светланы Варфоломеевой, возможно, возникли из-за "амбиций занять эту позицию".

Стилиди рассказал, что комиссия Минздрава России была привлечена по его инициативе, она работает в институте уже две недели, и ее работа продлена до 6 октября. "Будет представлено заключение, с нетерпением его жду. Считаю, должна быть объективная оценка ситуации, которая поможет найти баланс и равновесие в этом непростом вопросе", - подчеркнул директор.

Он отметил, что некоторые сотрудники хотели участвовать в закупках лекарств. Стилиди отметил, что Варфоломеева - "человек высококвалифицированный, я ни дня не пожалел о том, что сделал это (назначил ее на должность директора - ИФ)". По словам директора, после ее назначения в июне 2019 года были "проведены мероприятия по повышению дисциплины".

Он также сообщил, что обратился с письмом к директору НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леониду Рошалю, главному специалисту-гематологу России Александру Румянцеву, замминистра здравоохранения РФ Елене Байбариной с просьбой дать правовую оценку действиям четырех сотрудников, требующих увольнения Варфоломеевой.

Стилиди заявил, что не ждет увольнения сотрудников: "Уволить их могу только я. Я хочу, чтобы общественность дала им оценку. Лицо центра демонизируется, надо оценить их поведение". Он подчеркнул, что пока ни одного заявления об увольнении к нему не поступало. Стилиди заверил, что "дети не останутся без квалифицированной экспертной помощи".

"Полагаю, за всем этим стоит некая группа вне онкологического центра, которая пытается умело дирижировать настроением наших коллег, они оказались ведомыми. Действия, которые они предпринимают, заслуживает порицания. В противостояние с новой администрацией втянуты родители и пациенты. Из них выстроены заградотряды. Цель - деструкция существующего в центре", - отметил Стилиди.

В понедельник некоторые врачи из НИИ детской онкологии и гематологии заявили о готовности уволиться в случае, если не будет заменено их руководство.

Родители онкобольных детей, проходящих лечение в НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Блохина, поддержали обращение врачей. Они говорят о "психологическом давлении" со стороны руководства института и центра.

"В онкоцентре отсутствуют необходимые противоопухолевые препараты, мы вынуждены их покупать за счет собственных средств, оплачивать проживание в Москве во время амбулаторного этапа лечения", - говорилось в обращении родителей.