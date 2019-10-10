Минздрав нашел в структуре НМИЦ имени Блохина "очень серьезные нарушения"

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Комиссия Минздрава, которая начала проверять НИИ детской онкологии и гематологии Национального исследовательского центра (НМИЦ) имени Блохина после коллективной жалобы врачей, нашла в институте "очень серьезные нарушения", требующие "скорейшего искоренения". Об этом заявила глава комиссии Елена Байбарина.

В комиссию вошли 23 человека - сотрудники Минздрава, а также онкологических институтов Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону. Они выявили нарушения, проведя обходы, изучив истории болезней, заполненные до прихода нового директора НИИ Светланы Варфоломеевой и после, уточнила Байбарина.

Претензии вызвали использованные в НИИ инновационные протоколы лечения, которые не были одобрены чиновниками или про которые было доказано, что они неэффективны, заявил президент НМИЦ, главный внештатный детский онколог Минздрава Александр Румянцев.

"Каждый новый протокол, который там вводится, должен обязательно пройти этический комитет, ученый совет учреждения с тем, чтобы получить разрешение. А если эта технология выносится за пределы этого учреждения, она должна пройти такую же процедуру в министерстве здравоохранения РФ", - объяснил он.

По его словам, восемь врачей-онкологов, которые работали в центре в составе комиссии в НИИ, "выбрали целый ряд позиций, по которым предъявлены были претензии в качестве лечебной работы, а также подтверждено, что требования, которые были предъявлены новым директором Варфоломеевой, были обоснованы".

Назначение самой Варфоломеевой Румянцев назвал обоснованным, поскольку она представила подробный план развития строящегося центра детской онкологии.

30 сентября два замдиректора института Максим Рыков и Георгий Менткевич, а также два онколога опубликовали видеообращение и потребовали сменить директора Варфоломееву. Они заявили, что пациенты в стационаре содержатся в антисанитарных условиях, врачам перестали начислять адекватные зарплаты и начали мешать работать и требовать уволиться. Они предупредили, что в знак протеста могут уволиться все врачи. Видеообращение в их поддержку записали родители больных детей.

В руководстве НМИЦ и Минздраве врачей обвинили в нарушении врачебной этики. После этого Менткевич сказал, что родителям пациентов запретили общаться с журналистами под угрозой выписки. В центре это отрицают.

10 октября директор НМИЦ Иван Стилиди заявил, что конфликт с медиками продолжатся полтора года, с начала его прихода на эту должность. Он признал допущенные ошибки в финансово-хозяйственной части управления центром и определенные проблемы, из-за которых в июле пришлось сократить зарплаты врачам на 40-50%, а также придется уволить около 30 возрастных сотрудников. Из-за конфликта он получил восемь заявлений об уходе. Четыре из них он проверяет, поскольку эти люди пожаловались на давление со стороны администрации, остальные четыре он подписал.

В пресс-службе НМИЦ после этого заявили, что НИИ детской онкологии будет переезжать в новое здание и расширится, поэтому там никаких сокращений не будет, а будут добирать нужное количество сотрудников. Всего в пяти клинических институтах НМИЦ работают 3500 сотрудников, в НИИ - 135.