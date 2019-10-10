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Умерла вдова Анатолия Папанова актриса Надежда Каратаева

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В Москве на 96-м году жизни скончалась советская и российская актриса театра и кино, вдова Анатолия Папанова Надежда Каратаева, сообщила "Интерфаксу" ее дочь Елена Папанова.

"Мама скончалась в реанимации", - сказала Папанова.

Ранее актриса была госпитализирована в одну из московских клиник. Ее состояние оценивалось как тяжелое.

Каратаева родилась 25 января 1924 года в Москве. В 1941 году поступила на актерский факультет ГИТИСа, где и познакомилась с будущим мужем Анатолием Папановым. Пара поженилась 20 мая 1945 года.

С 1950 года по 2014 год Каратаева была актрисой Московского драматического театра Сатиры. Там же служил ее супруг, ушедший из жизни в 1987 году.

Каратаева играла в спектаклях: "Не ваше дело!", "Квадратура круга", "Подруги", "Женитьба Фигаро", "Ревизор", "Старая дева", "Восемь любящих женщин".

Надежда Каратаева Анатолий Папанов

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