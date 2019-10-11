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Рособрнадзор проверит качество образования в детских садах

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Рособрнадзор проверит в октябре и ноябре качество образования в детских садах в 21 регионе. В итоговом отчете чиновники укажут риски и возможности развития дошкольного образования с учетом региональных особенностей и дадут рекомендации по улучшению этой системы на федеральном уровне.

Проверяющие будут оценивать образовательные программы садиков, качество обучения и качество руководства учреждением, а также взаимодействие садика с родителями детей и с "сетевым окружением".

Администрации каждого садика, попавшего под проверку, придется авторизоваться в единой информационной системе мониторинга, получить в системе материалы и инструменты для анализа, а потом собрать с их помощью данные.

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов считает, что новые подходы к мониторингу позволят повысить прозрачность проверок.

Рособрнадзор Сергей Кравцов

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