В Госдуме предложили сажать на пять лет за кражу данных банковских клиентов

Также депутаты хотят ввести ответственность для банков, у которых крадут данные

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Наказание за кражу персональных данных клиентов банков могут ужесточить до пяти лет лишения свободы, если кража была целенаправленной, заявил "Интерфаксу" глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.

По его словам, этот вопрос сейчас обсуждается, но уже стало понятно, что нужно более четко прописать уголовные и административные нормы ответственности за такое хищение. Также есть споры о том, какова должна быть компенсация, которую смогут получить пострадавшие клиенты.

"Ответственной должна быть и сама организация, которая допустила хищение данных клиентов", - подчеркнул Аксаков.

Ужесточить наказание за такие преступления ранее предложили глава Сбербанка Герман Греф и председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Председатель ЦБ назвала активизацию киберпреступников оборотной стороной развития финансовых технологий.

Греф обращал внимание, что в России наказания за фишинг, скимминг и ddos-атаки несоизмеримо мягче, чем в других странах. Также он говорил, что кража наличных сейчас карается жестче, чем кража намного большей суммы через интернет.

Сбербанк недавно подтвердил утечку данных 5000 своих клиентов. Греф сказал, что их украл и продал на сторону сотрудник банка.

Сейчас Уголовный кодекс классифицирует хищение данных клиентов как незаконное получение и разглашение банковской тайны (статья 183). Похищение таких сведений карается штрафом до 500 тысяч рублей, принудительными работами или лишением свободы на срок до двух лет. Разглашение банковской тайны предусматривает штраф до 1 млн рублей и до трех лет лишения свободы, а в случае ущерба более 2,25 млн рублей - до пяти лет. Ответственность банков перед клиентами прописана в статье 857 Гражданского кодекса. Она предусматривает право клиента потребовать компенсацию, если банк разгласит сведения, составляющие банковскую тайну.