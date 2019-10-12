На борту разбившегося в ДР Конго самолета находились двое россиян

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Два гражданина России находились на борту самолета Ан-72, который в минувший четверг потерпел крушение в Демократической республике Конго, сообщает в субботу посольство РФ в ДРК.

Как говорится в сообщении в твиттере дипмиссии, это Садовничий Владимир Владимирович, 07.02.1958 года рождения и Шумков Виталий Степанович, 15.02.1955 года рождения.

В посольстве отмечают, что поисково-спасательные работы продолжаются.

По сведениям Посольства Российской Федерации в ДР Конго, на борту потерпевшего крушение Ан-72, находились российские граждане:



1. Садовничий Владимир Владимирович, 07.02.1958 г.р.



2. Шумков Виталий Степанович, 15.02.1955 г.р.



Продолжаются поисково-спасательные работы. — Ambassade de Russie en RD Congo (@ambrus_drc) 12 октября 2019 г.

Ан-72 пропал с радаров и перестал выходить на связь с центром управления гражданской авиацией ДРК 10 октября в 18:00 по Москве - через 59 минут после взлета. Накануне сообщалось, что местные жители обнаружили обломки самолета, выполнявшего рейс из города Гома в Киншасу.

По информации конголезских журналистов, самолет перевозил, в частности, автомобиль президента ДРК Феликса Чисекеди. На борту находились трое сотрудников службы безопасности президента и его личный шофер.