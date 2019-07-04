В Екатеринбурге впервые оправдан участник митинга против храма

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Екатеринбуржец, которого задержали во время протестов против строительства храма на месте сквере в центре города, оправдан по делу об участии в несанкионированной акции, сообщила "Интерфаксу" в четверг правозащитница Ольга Иванцева.

Он стал первым оправданным участником екатеринбуржских протестов.

Доказать свою невиновность Дмитрию Молодцову помогла видеозапись, которую он вел в момент задержания.

Мужчина вместе с другом ехал на такси домой и, увидев толпу, попросил водителя остановиться, чтобы сделать пару кадров. Молодцов хотел поинтересоваться, что происходит, и подошел к автобусу, куда сажали демонстрантов, ведя при этом видеозапись. Однако полицейские затолкали его внутрь к другим задержанным.

Друга Молодцова, который перешел на другую сторону улицы, чтобы снять происходящее, также задержали. 2 июля его признали виновным в участии несанкционированной акции и оштрафовал на 10 тысяч рублей.

В мая в центре Екатеринбурга проходили акции протеста против строительства храма на месте сквера. Всего было задержано около ста человек, больше 30 арестовали.