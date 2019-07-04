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В Екатеринбурге впервые оправдан участник митинга против храма

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Екатеринбуржец, которого задержали во время протестов против строительства храма на месте сквере в центре города, оправдан по делу об участии в несанкионированной акции, сообщила "Интерфаксу" в четверг правозащитница Ольга Иванцева.

Он стал первым оправданным участником екатеринбуржских протестов.

Доказать свою невиновность Дмитрию Молодцову помогла видеозапись, которую он вел в момент задержания.

Мужчина вместе с другом ехал на такси домой и, увидев толпу, попросил водителя остановиться, чтобы сделать пару кадров. Молодцов хотел поинтересоваться, что происходит, и подошел к автобусу, куда сажали демонстрантов, ведя при этом видеозапись. Однако полицейские затолкали его внутрь к другим задержанным.

Друга Молодцова, который перешел на другую сторону улицы, чтобы снять происходящее, также задержали. 2 июля его признали виновным в участии несанкционированной акции и оштрафовал на 10 тысяч рублей.

В мая в центре Екатеринбурга проходили акции протеста против строительства храма на месте сквера. Всего было задержано около ста человек, больше 30 арестовали.

Протесты против строительства храма в Екатеринбурге

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В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.Первая акция прошла на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга 13 мая. Люди, взявшись за руки, водили хороводы и скандировали "Мы за сквер!". Акция продолжалась до утра вторника.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонам перейти к переговорам. Во вторник 14 числа жители Екатеринбурга снова вышли протестовать против строительства храма на этом месте. К скверу были подтянуты три машины ОМОНа, несколько машин патрульно-постовой службы, ДПС, скорая помощь.Ранее министерство общественной безопасности Свердловской области призвало екатеринбуржцев отказаться от участия в несогласованных протестах и предупредило об ответственности за такие действия.К вечеру вторника примерно две трети сквера перекрыто забором, одна треть заполнена людьми. Некоторые пришли митинговать с пледами.Протестующие писали на листах формата А4 записки против строительства храма на этом месте и приклеивали их к забору.Забор по периметру будущей стройки, который активисты во время предыдущей акции протеста в понедельник повалили на траву, стоит на месте. В одном месте часть забора завалили, но охрана быстро подняла его. Вдоль забора дежурят сотрудники полиции и частного охранного предприятия. Три человека попали в больницы после акции протеста. Акция завершилась около двух часов ночи 15 мая, было задержано около двух десятков человек (по другим данным - до 28 человек, среди которых трое подростков).
В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.
Екатеринбург

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