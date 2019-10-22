Согласованная акция "Марш бесов" пройдет в Екатеринбурге

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Несколько политических организаций проведут 26 октября в Екатеринбурге согласованную акцию "Антикапитализм 2019 - Марш бесов", сообщил координатор "Левого фронта" в Свердловской области Константин Анисимов.

"Мы выходим на антикапиталистическое шествие "Марш бесов", чтобы выразить свой протест политической и экономической политике государства", - говорится в манифесте акции.

Как уточнил Анисимов "Интерфаксу", министерство общественной безопасности Свердловской области согласовало проведение акции в Ботаническом районе города. Шествие начнется от станции метро "Ботаническая", после в парке "Южный" пройдет митинг.

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли массовые акции протеста против строительства храма святой Екатерины в сквере на Октябрьской площади у Драмтеатра. В связи с этим телеведущий Владимир Соловьев назвал Екатеринбург "городом бесов". После этого на въезде в город появился указатель "Город бесов", но вскоре табличку демонтировали.

После протестов 13 октября в Екатеринбурге прошел опрос по определению площадки для храма. Участие в нем приняли 97472 человека, явка составила 8,98% при необходимом минимуме в 1%.

Площадка бывшего приборостроительного завода в центре Екатеринбурга, которую поддержала епархия, по итогам опроса набрала 57,66% голосов.