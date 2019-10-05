Митрополит Иларион призвал уважать результаты следствия по "московскому делу"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви призвали уважать решения, принятые судом в отношении задержанных в ходе недавних акций протеста в Москве.

"Я думаю, что входить в детали следствия или приговора мы не можем. Мы должны уважать решения суда, должны уважать решения следствия", - сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).

Однако, по его мнению, "если люди обращают внимание на нечистоплотность или предвзятость следователей, на то, что очевидные для всех документальные свидетельства не приобщаются к делу, то это значит, что и в судебной системе, и в следственной системе есть такие изъяны, которые необходимо искоренять".

"Я хотел бы надеяться, что мы живем в правовом государстве, где человек может рассчитывать на защиту со стороны закона, на неподкупность судей, на объективность следствия", - сказал митрополит Иларион, заметив, что последние события не всегда вписывались в эту картину. Именно с этим, по убеждению митрополита, были связаны недавние выступления в защиту людей, которые были арестованы и обвинены в тех или иных преступлениях.

"Тот факт, что приговоры во многих случаях значительно смягчены, а в некоторых случаях вообще отменены, и большинство фигурантов тех дел, на которые обратила внимание общественность, сейчас находятся на свободе, свидетельствует о том, что общественность не зря вступалась за этих лиц", - заключил он.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Тогда задержали более тысячи человек.

После акции Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ).