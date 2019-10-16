Что произошло за день: среда, 16 октября

Предостережения россиянам, американские атташе на режимной территории и Ким Чен Ын на коне

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Трое сотрудников посольства США задержаны в связи с въездом на режимную территорию. Их сняли с поезда "Нёнокса - Северодвинск". В посольстве США заявляют, что предупреждали Минобороны РФ о поездке троих атташе. В администрации города не располагают данными о происшествии.

- Владимир Путин подписал закон о праве полиции выносить предостережения россиянам. Такие предостережения должны предупреждать о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, недопустимости антиобщественного поведения.

- "Победа" повысит цены на авиабилеты в Россию на 40%. Перевозчик объясняет это решение запретом суда взимать плату за регистрацию в зарубежных аэропортах на рейсы в РФ.

- Дмитрий Рогозин счел стереотипом мнение о высокой аварийности космической техники в РФ. По словам главы "Роскосмоса", "у нас давно уже стоит и не падает".

- Суд в Красноярске арестовал подозреваемых в избиении приятеля до смерти. Андрей Шилов вины не признал, Сергей Шмелев заявил, что в день инцидента был пьян.

- Минздрав назвал число алкоголиков в РФ. По данным ведомства и Росстата, общее количество больных с диагнозом алкоголизм с 2008 по 2017 гг. сократилось на 37% до 1,3 млн человек (0,88 % населения).

- Ким Чен Ын поднялся на священную гору Пэктусан верхом на белом коне. Обычно северокорейский лидер посещает ее в преддверии больших политических или дипломатических решений и событий.