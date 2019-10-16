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Рогозин счел стереотипом мнение о высокой аварийности космической техники в РФ

Рогозин счел стереотипом мнение о высокой аварийности космической техники в РФ
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Высокий уровень аварийности ракетно-космической техники в России - это стереотип, у "Роскосмоса" аварий давно не происходит, заявил журналистам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Я хочу обратить ваше внимание, что это стереотип, что у нас что-то падает. У нас давно уже стоит и не падает", - сказал он в среду, отвечая на вопрос, что можно сказать ветеранам космической отрасли, которые переживают за ее нынешнее состояние.

По словам Рогозина, аварии при запуске космической техники происходили всегда, просто о них ранее не говорили. В качестве примера он привел данные, согласно которым СССР осуществил к Луне 54 запуска, но только 17 из них закончились успехом.

В октябре 2018 года российская ракета "Союз-ФГ" должна была доставить пилотируемый корабль "Союз МС-10", на борту которого находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг, на МКС. Однако запуск ракеты прошел нештатно. Из-за неисправного датчика не произошло нормальное отделение одного из боковых блоков первой ступени, который, вместо того, чтобы отлететь в сторону, развернулся и ударил по корпусу ракеты "Союз-ФГ", изменив направление ее полета.

Сработавшая система аварийного спасения отсоединила спускаемый аппарат с Овчининым и Хейгом, которые благополучно приземлились вблизи города Жезказган в Казахстане. После этого запуски ракет типа "Союз" были временно приостановлены. Это было первой за 35 лет аварией при запуске пилотируемого космического корабля "Союз".

Дмитрий Рогозин Роскосмос

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