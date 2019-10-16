Путин подписал закон о праве полиции выносить предостережения россиянам

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий наделение полиции правом объявления официального предостережения гражданам о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.

Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Поправки в закон "О полиции" были внесены группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Парламентарий считает, что "принятие закона должно способствовать профилактике преступлений и правонарушений".

Законопроект был принят Госдумой в третьем чтении в сентябре. О разработке такого законопроекта стало известно в марте 2019 года.

В настоящий момент правом выносить предостережения физическим лицам обладают сотрудники прокуратуры и ФСБ.