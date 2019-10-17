Два вагона с зерном сошли с рельсов в Татарстане

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Два грузовых вагона с пшеницей в ночь на четверг сошли с рельсов на участке между ООО "Нурлатский элеватор" и железнодорожной станцией "Нурлат" в Татарстане. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по республике.

По словам представителя ведомства, вагоны не опрокинулись, железнодорожное полотно не пострадало, и ограничение движения на технологический процесс не повлияло. По его информации, завершить восстановительные работы планируется к 12:00 четверга.

Сообщение об инциденте поступило в МЧС от диспетчера Куйбышевской железной дороги (КбшЖД) в 23:40 среды.

Установлено, что грузовой поезд в составе восьми вагонов, груженных пшеницей, двигался с элеватора в направлении железнодорожной станции.

По данным МЧС, погибших и пострадавших нет, задержек в движении других поездов не произошло.

Причина происшествия устанавливается.