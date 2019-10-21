"Сибзолото" сообщило о 44 пострадавших при прорыве дамб

Ранее сообщалось о 27 пострадавших

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В результате прорыва пяти дамб на реке Сейба в поселке золотодобывающей артели "Сисим" пострадали 44 человека, девять из них госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом сообщил холдинг "Сибзолото", в структуру которого входит "Сисим".

Ранее Минздрав Красноярского края сообщал о 27 пострадавших, которые обратились за медицинской помощью.

Компания опубликовала списки госпитализированных, погибших и пропавших без вести сотрудников. Среди них водители, машинисты, электрогазосварщики, слесари и охранники. Погибли 15 человек, пропали без вести пятеро.

Прорыв дамб произошел 19 октября ранним утром. "Разрушение насыпи одного из верхних технологических отстойников спровоцировало дальнейшее разрушение нижестоящих отстойников", - говорится в сообщении компании. Селевой поток снес два общежития, несколько жилых балков, хозяйственные постройки.

20 октября Следственный комитет сообщил, что по делу о гибели людей задержаны директор ООО "Сисим", начальник и мастер горного участка артели. В офисе компании прошли обыски. Приоритетной версией случившегося следствие считает нарушения при проведении золотодобывающих работ.