Красноярский минздрав сообщил о 27 пострадавших после прорыва дамб

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В результате порыва на дамбах в Курагинском районе Красноярского края к медикам за помощью обратились 27 пострадавших, девять из них от госпитализации отказались, сообщает в понедельник пресс-служба регионального минздрава.

"27 человек были осмотрены, проконсультированы - всем им была оказана первичная медицинская помощь. Девять человек от дальнейшей госпитализации отказались", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время госпитализировано в Курагинской районную больницу с легкой степенью тяжести - девять человек. В Красноярске в краевой клинической больнице на лечении находится также девять человек. Пострадавшие были отправлены в краевой центр бортом санитарной авиации в субботу и воскресенье. Угрозы жизни пациентов нет.

Ранее представитель минздрава Красноярского края сообщил "Интерфаксу", что после ЧП на дамбах госпитализировали 26 пострадавших.

Утром 19 октября в Красноярском крае произошло каскадное разрушение пяти дамб на реке Сейба в поселке золотодобывающей артели ООО "Сисим". Хлынувшая вода затопила два рабочих общежития временного типа. По последним данным, погибли 15 человек, пятеро пропали без вести.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В ведомстве отметили, что дамбы были "возведены незаконно без каких-либо разрешительных документов с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи".

Задержаны гендиректор компании, начальник и мастер горного участка.