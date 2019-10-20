Поиск

Росприроднадзор проверит дамбы по всей России после ЧП под Красноярском

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Росприроднадзор проведет проверку всех дамб в России после трагедии в Красноярском крае, обращение в правительство РФ будет направлено в понедельник, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Прорыв дамбы в Красноярском крае

"Принято решение начать выездную проверку с 23 октября всех участков, отрабатываемых недропользователем, в целях предотвращения возможных инцидентов (в том числе и участок ЧС - определение размера вреда нанесенного окружающей среде)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщается, в понедельник, 21 октября, Росприроднадзор обратится в правительство РФ "с просьбой разрешить Службе проверить все аналогичные объекты, чтобы избежать повторения трагедии".

Утром 19 октября в Красноярском крае произошло каскадное разрушение пяти дамб на реке Сейба в поселке золотодобывающей артели ООО "Сисим". Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа. По последним данным, погибли 15 человек, пострадали 16 человек, пятеро пропали без вести.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В ведомстве отметили, что дамбы были "возведены незаконно без каких-либо разрешительных документов с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи".

Задержаны гендиректор компании, начальник и мастер горного участка.

Красноярский край Щетинкино Сисим

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 20 октября

Маршрутка столкнулась с трамваем в Петербурге

Прорыв дамбы в Красноярском крае

Семьям погибших из-за прорыва дамбы под Красноярском выплатят по 1 млн рублей

Пенсионная реформа

В ПФР рассказали, кто сможет претендовать на досрочную пенсию

В ПФР рассказали, кто сможет претендовать на досрочную пенсию
Прорыв дамбы в Красноярском крае

В Красноярском крае установили, что на артели произошло разрушение пяти дамб

В Красноярском крае установили, что на артели произошло разрушение пяти дамб
Прорыв дамбы в Красноярском крае

Один из шести пропавших во время прорыва дамбы в Сибири найден живым

Прорыв дамбы в Красноярском крае

Следователи выяснили, что в Красноярском крае были разрушены две дамбы

Житель Ярославской области задержан за поджог дома в Ростове, где погибли семь человек

Житель Ярославской области задержан за поджог дома в Ростове, где погибли семь человек
Прорыв дамбы в Красноярском крае

Два сотрудника артели под Красноярском задержаны в рамках дела о прорыве дамбы

Два сотрудника артели под Красноярском задержаны в рамках дела о прорыве дамбы

РПЦ раскритиковала мужчин, у которых главная радость - смотреть футбол

РПЦ раскритиковала мужчин, у которых главная радость - смотреть футбол
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');