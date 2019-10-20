Росприроднадзор проверит дамбы по всей России после ЧП под Красноярском

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Росприроднадзор проведет проверку всех дамб в России после трагедии в Красноярском крае, обращение в правительство РФ будет направлено в понедельник, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Принято решение начать выездную проверку с 23 октября всех участков, отрабатываемых недропользователем, в целях предотвращения возможных инцидентов (в том числе и участок ЧС - определение размера вреда нанесенного окружающей среде)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщается, в понедельник, 21 октября, Росприроднадзор обратится в правительство РФ "с просьбой разрешить Службе проверить все аналогичные объекты, чтобы избежать повторения трагедии".

Утром 19 октября в Красноярском крае произошло каскадное разрушение пяти дамб на реке Сейба в поселке золотодобывающей артели ООО "Сисим". Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа. По последним данным, погибли 15 человек, пострадали 16 человек, пятеро пропали без вести.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В ведомстве отметили, что дамбы были "возведены незаконно без каких-либо разрешительных документов с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи".

Задержаны гендиректор компании, начальник и мастер горного участка.