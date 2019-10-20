Поиск

Два сотрудника артели под Красноярском задержаны в рамках дела о прорыве дамбы

Два сотрудника артели под Красноярском задержаны в рамках дела о прорыве дамбы
На месте прорыва дамбы на реке Сейба
Фото: Пресс-служба губернатора Красноярского края/ТАСС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Два сотрудника золотодобывающей артели, которой принадлежала прорванная дамба, задержаны вместе с директором предприятия в рамках уголовного дела, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.

В РоссииЗадержан директор компании-собственника красноярской артели, где прорвало дамбуЗадержан директор компании-собственника красноярской артели, где прорвало дамбуЧитать подробнее

Как сообщил собеседник агентства, вместе с директором задержаны начальник участка и мастер. Их везут в Красноярск, отметил он.

Ранее также со ссылкой на информированный источник сообщалось о задержании генерального директора ООО "Сисим" в рамках расследования уголовного дела о гибели людей при прорыве дамбы в красноярской золотодобывающей артели.

По данным МЧС, накануне во время прорыва дамбы в Курагинском районе погибли 15 человек, шестеро пропали без вести, 16 пострадали.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Сотрудники следственных органов провели обыски в офисе холдинга "Сибзолото", которому принадлежит артель.

В Курагинском районе после прорыва дамбы ввели режим чрезвычайной ситуации.

В Красноярском крае 21 октября объявлен днем траура по погибшим в результате ЧП.

Хроника 19 – 20 октября 2019 года
Прорыв дамбы в Красноярском крае
Красноярский край Щетинкино Сисим Сибзолото

Новости по теме

Новости

Житель Ярославской области задержан за поджог дома в Ростове, где погибли семь человек

Житель Ярославской области задержан за поджог дома в Ростове, где погибли семь человек

РПЦ раскритиковала мужчин, у которых главная радость - смотреть футбол

РПЦ раскритиковала мужчин, у которых главная радость - смотреть футбол

Двое рабочих, оказавшихся под завалами грунта в Екатеринбурге, погибли

Прорыв дамбы в Красноярском крае

Задержан директор компании-собственника красноярской артели, где прорвало дамбу

Задержан директор компании-собственника красноярской артели, где прорвало дамбу

Одного из пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае выписали из больницы

В Екатеринбурге двух человек завалило грунтом

Что произошло за день: суббота, 19 октября

Зампред правительства РФ Борисов счел высокими шансы на новый контракт с Турцией по ЗРК

МЧС уточнило, что из-за пожара в больнице Новосибирска эвакуировали 160 человек

Россия получит от Сербии картины Николая Рериха в обмен на лист рукописного Евангелия

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');