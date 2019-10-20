Два сотрудника артели под Красноярском задержаны в рамках дела о прорыве дамбы

На месте прорыва дамбы на реке Сейба Фото: Пресс-служба губернатора Красноярского края/ТАСС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Два сотрудника золотодобывающей артели, которой принадлежала прорванная дамба, задержаны вместе с директором предприятия в рамках уголовного дела, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.

Как сообщил собеседник агентства, вместе с директором задержаны начальник участка и мастер. Их везут в Красноярск, отметил он.

Ранее также со ссылкой на информированный источник сообщалось о задержании генерального директора ООО "Сисим" в рамках расследования уголовного дела о гибели людей при прорыве дамбы в красноярской золотодобывающей артели.

По данным МЧС, накануне во время прорыва дамбы в Курагинском районе погибли 15 человек, шестеро пропали без вести, 16 пострадали.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Сотрудники следственных органов провели обыски в офисе холдинга "Сибзолото", которому принадлежит артель.

В Курагинском районе после прорыва дамбы ввели режим чрезвычайной ситуации.

В Красноярском крае 21 октября объявлен днем траура по погибшим в результате ЧП.