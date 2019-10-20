Один из шести пропавших во время прорыва дамбы в Сибири найден живым

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Один из пропавших без вести во время прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края обнаружен живым во время поисковых работ в рабочем поселке на золотодобывающей артели.

Как сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Владимир Юрченко, найден машинист-бульдозерист 1985 года рождения.

"Кто-то его увидел и сообщил об этом. Он жив, не пострадал. Сейчас мы выясняем все обстоятельства, где он находился во время ЧС", - сказал Юрченко "Интерфаксу".

Ранее сообщалось о 15 погибших и шести пропавших без вести в результате ЧП.

Разрушение дамбы дамбы технологического водоема золотодобывающей артели произошло 19 октября в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц". Сотрудники следственных органов провели обыски в офисе холдинга "Сибзолото", которому принадлежит артель.

В Ростехнадзоре заявили, что дамба на артели по добыче золота не была зарегистрирована.