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Под Красноярском возобновили поиск пропавших без вести после прорыва дамбы

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Спасатели возобновили активные поиски пропавших без вести в Курагинском районе Красноярского края на месте прорыва дамбы, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального главка МЧС России в понедельник.

Прорыв дамбы в Красноярском крае

"Работа возобновлена", - сообщил сотрудник пресс-службы.

Накануне из-за наступления темноты активные поисковые работы были приостановлены, дежурство групп спасателей ночью продолжалось.

В настоящее время пропавшими без вести числятся пять человек.

Утром 19 октября в Красноярском крае произошло каскадное разрушение пяти дамб на реке Сейба в поселке золотодобывающей артели ООО "Сисим". Хлынувшая вода затопила два рабочих общежития временного типа. По последним данным, погибли 15 человек, 16 пострадали.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В ведомстве отметили, что дамбы были "возведены незаконно без каких-либо разрешительных документов с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи".

Задержаны гендиректор компании, начальник и мастер горного участка.

Красноярский край Сисим

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