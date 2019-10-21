Прокуратура проверит школу в Альметьевске, где учительница якобы заклеила детям рты

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Альметьевская городская прокуратура проверит появившуюся в соцсетях информацию о том, что учительница одной из школ города якобы заклеила первоклассникам рты скотчем.

Старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев сообщил в понедельник, что проверку поручили провести альметьевскому городскому прокурору.

Ранее в группе "Поборы в школах и детсадах" в соцсети "ВКонтакте" появилась жалоба на учителя начальных классов школы №25 Альметьевска, которая якобы заклеила скотчем рты детям за то, что они разговаривали на уроке. Фото- или видео-доказательств представлено не было. Комментатор, который представился отцом одного из детей, сообщил, что такой инцидент действительно был и что он по этому поводу обратился с заявлением в полицию.