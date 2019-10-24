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Сбербанк опроверг сообщения о новой утечке данных клиентов

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк России опровергает информацию о новой утечке данных клиентов, следует из комментария пресс-службы банка "Интерфаксу".

Ранее об обнаружении новых баз данных, выставленных на продажу, сообщила газета "Коммерсантъ".

"В Сбербанке и его дочерних компаниях таких утечек персональных данных клиентов не было", - сообщили агентству в кредитной организации.

"Коммерсантъ" сообщил накануне, что новое предложение о продаже базы клиентов Сбербанка появилось на одном из теневых ресурсов 13 октября. В объявлении говорится, что база содержит порядка миллиона строк с полными данными (паспорт, прописка, адреса проживания, телефоны, счета, сумма остатка или задолженности) клиентов банка, имеющих кредиты или кредитные карты. Также, по информации газеты, в базе содержатся аудиозаписи разговоров с клиентами. База, по информации газеты, содержит информацию с 2015 года и обновляется еженедельно.

В начале октября стало известно об утечке в открытый доступ данных о владельцах кредитных карт Сбербанка. "Коммерсантъ" тогда писал о возможной утечке данных 60 млн клиентов Сбербанка. Банк признал утечку сначала 200, а потом 5 тысяч клиентов. Все карты были перевыпущены, сообщал банк.

Виновного в хищении данных 200 клиентов вскоре нашли. Им оказался сотрудник банка 1991 года рождения, занимающий должность руководителя сектора в одном из бизнес-подразделений. Благодаря имевшемуся доступу к базам данных он попытался похитить информацию клиентов в корыстных целях. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк существенно изменит систему защиты от внутренних проникновений в систему.

Сбербанк

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