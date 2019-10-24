За хищение данных клиентов Сбербанка и других банков задержали коллектора

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Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Полицейские задержали в Волгограде мужчину, подозреваемого в хищении персональных данных клиентов кредитных организаций, в том числе, Сбербанка, сообщила "Интерфаксу" в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, он был обнаружен и задержан в ходе спецоперации МВД России при содействии службы безопасности Сбербанка.

По предварительным данным, подозреваемый работает в ООО "НСВ" (Национальная служба взысканий). Выяснилось, что он жил в Волгограде и действовал под псевдонимом "Антон 2131". Против него возбуждено дело по части 3 статьи 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих банковскую тайну), мужчина доставлен в органы полиции.

Согласно открытым данным, ООО "НСВ" (Национальная служба взысканий) включена в реестр коллекторских компаний.

Газета "Коммерсантъ" сообщила в четверг об утечке персональных данных клиентов Сбербанка, информация о которых появилась на одном из теневых ресурсов. База содержит порядка 1 млн строк с полными данными (паспорт, прописка, адреса проживания, телефоны, счета, сумма остатка или задолженности) клиентов банка, имеющих кредиты или кредитные карты. По информации газеты, в базе есть аудиозаписи разговоров с клиентами. База, по данным издания, содержит информацию с 2015 года и обновляется еженедельно.

В начале октября стало известно об утечке данных владельцев кредитных карт Сбербанка. Первоначально банк говорил о 200 скомпрометированных картах, потом их число выросло до 5 тысяч. В итоге все эти карты были перевыпущены.

Сбербанк тогда сообщил, что его служба безопасности вместе с правоохранительными органами 4 октября обнаружила, что руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений банка, имевший доступ к базам данных, попытался в корыстных целях украсть клиентскую информацию.