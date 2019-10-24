Поиск

За хищение данных клиентов Сбербанка и других банков задержали коллектора

За хищение данных клиентов Сбербанка и других банков задержали коллектора
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Полицейские задержали в Волгограде мужчину, подозреваемого в хищении персональных данных клиентов кредитных организаций, в том числе, Сбербанка, сообщила "Интерфаксу" в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, он был обнаружен и задержан в ходе спецоперации МВД России при содействии службы безопасности Сбербанка.

По предварительным данным, подозреваемый работает в ООО "НСВ" (Национальная служба взысканий). Выяснилось, что он жил в Волгограде и действовал под псевдонимом "Антон 2131". Против него возбуждено дело по части 3 статьи 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих банковскую тайну), мужчина доставлен в органы полиции.

Согласно открытым данным, ООО "НСВ" (Национальная служба взысканий) включена в реестр коллекторских компаний.

ЭкономикаСбербанк после утечки данных изменит систему защиты от собственных сотрудниковСбербанк после утечки данных изменит систему защиты от собственных сотрудниковЧитать подробнее

Газета "Коммерсантъ" сообщила в четверг об утечке персональных данных клиентов Сбербанка, информация о которых появилась на одном из теневых ресурсов. База содержит порядка 1 млн строк с полными данными (паспорт, прописка, адреса проживания, телефоны, счета, сумма остатка или задолженности) клиентов банка, имеющих кредиты или кредитные карты. По информации газеты, в базе есть аудиозаписи разговоров с клиентами. База, по данным издания, содержит информацию с 2015 года и обновляется еженедельно.

В начале октября стало известно об утечке данных владельцев кредитных карт Сбербанка. Первоначально банк говорил о 200 скомпрометированных картах, потом их число выросло до 5 тысяч. В итоге все эти карты были перевыпущены.

Сбербанк тогда сообщил, что его служба безопасности вместе с правоохранительными органами 4 октября обнаружила, что руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений банка, имевший доступ к базам данных, попытался в корыстных целях украсть клиентскую информацию.

Сбербанк Волгоград

Новости по теме

Новости

Госдума согласилась на лишение депутата Герасименко неприкосновенности из-за ДТП

В Коми нашли останки древнейшего предка всех наземных позвоночных

Медведев призвал прекратить практику самовыдвижения кандидатов от "Единой России"

Медведев призвал прекратить практику самовыдвижения кандидатов от "Единой России"
Дело "Нового величия"

ФСИН подтвердила побег фигуранта дела "Нового величия" из-под домашнего ареста

ФСИН подтвердила побег фигуранта дела "Нового величия" из-под домашнего ареста

В Генпрокуратуре подсчитали осужденных за оскорбление госсимволов

Комиссия по помилованию рекомендовала освободить осужденного за шпионаж Фруде Берга

Песков назвал неактуальным вопрос о преемнике Путина

Курилки собрались вернуть в аэропорты России в виде непрозрачных зон

Сбербанк опроверг сообщения о новой утечке данных клиентов

Пилота упавшего в Охотское море вертолета Ми-8 отправили в колонию-поселение

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');